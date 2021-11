Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με στιλάτο φόρεμα από τα Zara -Iδανικό για τις γιορτές, πάει τέλεια με ψηλές μπότες [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Σταματίνα Τσιμτσιλή φόρεσε ένα ιδιαίτερο φόρεμα από τα Zara, το λεγόμενο «blazer dress».

To blazer dress, δηλαδή το μακρύ σακάκι φορεμένο σαν φόρεμα, είναι hot και τέλεια επιλογή για μια επίσημη περίσταση ή μια βραδινή εμφάνιση, με πολύ στιλ. H Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε ένα blazer dress από τα Zara για να φορέσει στην εκπομπή της «Happy Day», το οποίο συνδύασε με over the knee μπότες.

H παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε το look της στο προφίλ της στο Instagram, όπως κάνει κάθε φορά. Το σακάκι-φόρεμα από τα Zara είναι σε μπλε σκούρο χρώμα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή το συνδύασε με μπλε ηλεκτρίκ over the knee μπότες.

