Η Σίσσυ Φειδά με την 5χρονη κόρη της στολίζουν το δέντρο -Η μικρή Διώνη φορά χριστουγεννιάτικη στολή [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Σίσσυ Φειδά, στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με την 5χρονη κόρη της, Διώνη, στο γραφείο της στο Xαλάνδρι.

Η γνωστή interior designer είναι πολύ χαρούμενη που στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο γραφείο της και είχε τον καλύτερο βοηθό: την 5χρονη κόρη της, Διώνη, η οποία φόρεσε μια Αγιοβασιλιάτικη στολή και ήταν πολύ χαριτωμένη.

Η Σίσσυ Φειδά απολαμβάνει την χριστουγεννιάτικη περίοδο όσο και η κόρη της. «Christmas decoration with my little Santa-Elf» σημείωσε η περήφανη μητέρα στο προφίλ της στο Instagram και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η γνωστή interior designer σε ό,τι αφορά την δουλειά της, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, δίνοντας έμφαση και στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Αρκετά συχνά μάλιστα παίρνει μαζί της στο γραφείο τη Διώνη, η οποία ενθουσιάζεται με τα κάθε λογής υφάσματα και δείγματα που κατακλύζουν το χώρο.

