Η νύφη που φόρεσε νυφικό πάνω από παντελόνι -Το look που σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί σε γάμο [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια νύφη έκανε τη διαφορά και επέλεξε ένα πρωτότυπο και μοδάτο νυφικό που ξετρέλανε τις fashionistas.

Η fashion publicist Caroline Allen θα παντρευόταν τον επί χρόνια σύντροφό της σε μια λαμπερή τελετή με 140 καλεσμένους, όταν ο Covid-19 τους άλλαξε τα σχέδια. Τελικά παντρεύτηκαν σε μια μικρή αλλά ζεστή τελετή με μόλις 8 άτομα.



Βγάζοντας γλώσσα στις «τετριμμένες» επιλογές, η Caroline επέλεξε ένα λευκό cropped παντελόνι και ένα κοντομάνικο μαντό με εντυπωσιακό μπροστινό φιόγκο. Μάλιστα, στη διάρκεια της ημέρας άλλαξε και φόρεσε ένα λευκό τοπ-νυφικό πάνω από το παντελόνι -ένα ιδιαίτερο look που της πήγαινε υπέροχα. Για παπούτσια, επέλεξε τις διάσημες μπλε γόβες της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City, με την χαρακτηριστική ασημένια αγκράφα και το Instagram ξετρελάθηκε!

