Η Νατάσσα Μποφίλιου με νυφικό αλά «Great Gatsby» -Το σέξι ντεκολτέ και το τυρμπάν έκλεψαν την παράσταση [εικόνες]

H Νατάσσα Μποφίλιου έβαλε νυφικό με έμπνευση από τον Great Gatsby για καλό σκοπό.

Η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίστηκε στην σκηνή του αθλητικού κέντρου Δαΐς στο Μαρούσι για λογαριασμό του πιο ρομαντικού catwalk που πλέον έχει γίνει θεσμός. Ο λόγος για το Yes I Do Catwalk by ghd που ήταν και φέτος αφιερωμένο στα παιδιά του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος. 13 κορυφαίοι σχεδιαστές και διεθνείς οίκοι νυφικών παρουσίασαν τις δημιουργίες τους, αυτή τη φορά σε θεατρική σκηνή και όχι σε κλασικό catwalk, μεταφέροντας τους θεατές στην εποχή των '20s.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου εντυπωσίασε με την νυφική δημιουργία του brand Nidodileda και ήταν μια νύφη άλλης εποχής. To νυφικό συνδυάστηκε με ένα τουρμπάνι αλά Simone de Beauvoir, στην πιο glam εκδοχή του. Οσοι βρέθηκαν στο show είχαν την ευκαιρία να την ακούσουν να τραγουδάει στη σκηνή.

