ΓΥΝΑΙΚΑ

GET THE LOOK

H Μπέλα Χαντίντ σου δείχνει τον fashionable τρόπο να φορέσεις το ανοιξιάτικο κοστούμι σου [εικόνα]

ΓΥΝΑΙΚΑ 04|06|2019 | 12:30 To γνωστό μοντέλο πήγε στο after party των βραβείων μόδας CFDA /Φωτογραφία: Splash/Ideal images