«Λέω ''αντίο'' σε όποιον με κάνει να νιώσω άσχημα για την ηλικία μου» -Η 72χρονη Μέι Μασκ δεν χαρίζεται σε κανέναν [εικόνες]

H Μέι Μασκ είναι μια γυναίκα που στα 72 της είναι ενεργή στην πασαρέλα, ενώ παράλληλα είναι γνωστή διαιτολόγος και συγγραφέας.

Μητέρα του μεγιστάνα Ελον Μασκ της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, η εντυπωσιακή Μέι Μασκ έχει ξεπεράσει 50 χρόνια καριέρας στο μόντελινγκ. Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει η ίδια, η καριέρα της εκτοξεύθηκε όταν σταμάτησε να βάφει τα μαλλιά της. Η 72χρονη έχει μοναδικό στιλ, που εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση.

Η Mέι Μασκ εμφανίστηκε στην εκπομπή του CBS «This Morning» για να μιλήσει για το νέο της βιβλίο-αυτοβιογραφία με τίτλο «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success» και τόνισε ότι λέει «αντίο» σε όποιον την κάνει να νιώθει άσχημα για την ηλικία της.

