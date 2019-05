Η Μέγκαν Μαρκλ φτιάχνει βίντεο-έκπληξη και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες [βίντεο]

Η Μέγκαν Μαρκλ μαγνητοσκόπησε ένα βίντεο-έκπληξη και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες.

Μπορεί η Δούκισσα του Σάσεξ να βρίσκεται στο Frogmore Cottage και να ξεκουράζεται μετά την γέννα, δεν σταματά όμως τη δουλειά.

Η Μέγκαν Μαρκλ είναι συνήγορος της εκπαίδευσης των γυναικών παγκοσμίως.

Είναι προστάτιδα του Association of Commonwealth Universities, ενώ επισκέφθηκε το Education for All boarding school μόνο για κορίτσια, στο Μαρόκο κατά το τουρ της.

Μάλιστα, τώρα η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να στείλει ένα βίντεο για το CAMFED's Education Changes Everything Gala, που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαΐου.

Με το σύντομο βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο βασιλικός ανταποκριτής Omid Scobie, στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες για τη σημασία της εκπαίδευσής τους.

