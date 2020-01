Sexy back -Η Μαίρη Συνατσάκη δείχνει πώς μπορείς να είσαι σέξι, χωρίς να δείχνεις πολλά [εικόνες]

Η Μαίρη Συνατσάκη ποζάρει στον φωτογράφο Νίκο Ζήκο (Nik Zik) και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η Μαίρη Συνατσάκη με μια φωτογραφία στο Instagram δείχνει πώς μπορείς να είσαι σέξι χωρίς να δείχνεις πολλά. Η φωτογραφία της στο προφίλ της στο Instagram απέσπασε πολλά σχόλια από τους θαυμαστές της καθώς φοράει μια denim σαλοπέτα χωρίς μπλούζα. H παρουσιάστρια και influencer έχει μαζεμένα τα μαλλιά της σε ψηλό κότσο και η γυμνή πλάτη της κερδίζει την προσοχή των followers.

Η denim σαλοπέτα δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και είναι ένα old time classic κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας. Η Μαίρη Συνατσάκη σου δείχνει πώς να την φορέσεις με τον πιο σέξι τρόπο. «She’s imperfect, but she tries» (δεν είναι τέλεια, αλλά προσπαθεί) σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας της και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πιο σέξι φωτογραφίες της.

