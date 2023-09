Η Κιάρα Φεράνι πήγε σε γάμο με το πιο κοντό φόρεμα -Ροζ σατέν, το συνδύασε με ψηλοτάκουνα και Dior τσάντα - iefimerida.gr

Η Κιάρα Φεράνι επέλεξε ένα πολύ κοντό φόρεμα για πρόσφατη εμφάνισή της ως καλεσμένη σε γάμο.

Η Ιταλίδα influencer ετοιμάζεται για τον γάμο της αδερφής της, Φραντσέσκα, αλλά έδωσε το «παρών» στο γάμο ενός φιλικού ζευγαριού και κατέληξε να τραγουδά μέσα σε συντριβάνι, μαζί με τον σύζυγό της, Fedez.

Όσον αφορά το look της, η Κιάρα Φεράνι έμεινε πιστή στη σούπερ σέξι εικόνα της και φόρεσε ένα σούπερ μίνι σατέν φόρεμα σε τριανταφυλλί απόχρωση. Ολοκλήρωσε το look με ένα κοντό κολιέ με πέρλες, διακριτικά σκουλαρίκια και σειρές βραχιολιών, ενώ πρόσθεσε αξεσουάρ σε nude απόχρωση. Συγκεκριμένα, κράτησε μια Lady Dior σε mini μέγεθος και ολοκλήρωσε το look με nude ψηλοτάκουνα πέδιλα.

