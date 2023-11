Η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον μικρότερο αδερφό της, Γιάννη, στο Instagram -Ποζάρουν με στιλ [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ανάρτησε μία φωτογραφία με τον αδερφό της, Γιάννη, στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός έχει έναν αδερφό, τον Γιάννη, ο οποίος είναι 5 χρόνια μικρότερός της και όπως φαίνεται του έχει αδυναμία. Η Κατερίνα Παπουτσάκη διατηρεί έναν πολύ δραστήριο λογαριασμό στο Instagram, στον οποίο αναρτά στιγμιότυπα από τη δουλειά και τα projects της, αλλά και την καθημερινότητά της, με τις εξόδους και τις εμφανίσεις της.

Η ίδια ανάρτησε πρόσφατα μια φωτογραφία που τη δείχνει με τον αδερφό της, Γιάννη Παπουτσάκη και έγραψε στη λεζάντα «My brother is better than yours». Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Παπουτσάκη φορά μια maxi denim φούστα σε μαύρο χρώμα, μαύρα μποτάκια και ένα girlie πλεκτό crop top στο χρώμα της πούδρας, ενώ ο αδερφός φορά τζιν βερμούδα, πουκάμισο και sneakers.

