Sneakers μετά τα 50: Η Κατερίνα Λέχου σου δείχνει πώς θα τα κάνεις να φαίνονται κομψά -Το σικάτο look [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Λέχου φαίνεται ότι αγαπά και παρακολουθεί τη μόδα και διαθέτει ιδιαίτερο στιλ.

Τα outfits της ηθοποιού είναι πάντοτε κομψά, με κλασικά αλλά και πιο bold κομμάτια, καθώς η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί με χρώματα και υφές. Η Κατερίνα Λέχου αγαπά το λευκό και το μαύρο χρώμα ενώ πάντοτε επιλέγει ντελικάτα και διακριτικά κοσμήματα.

Πρόσφατα ο φακός απαθανάτισε την Κατερίνα Λέχου με ένα πολύ στιλάτο look στη Γλυφάδα. Η ηθοποιός φορούσε ένα υφασμάτινο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και από πάνω ένα απλό λευκό μακό -μια all time classic επιλογή. Το στοιχείο που απογείωσε, ωστόσο την εμφάνιση ήταν το τζάκετ της σε απαλό πράσινο. Η Κατερίνα Λέχου ολοκλήρωσε το look με λευκά sneakers, πετυχαίνοντας το απόλυτο minimal chic look πόλης!

