Η Καλομοίρα με κατακόκκινο φόρεμα Σήλια Κριθαριώτη -Εντυπωσιακή, τραγουδάει το «All I want for Christmas» - iefimerida.gr

Η Καλομοίρα βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και έχει μπει εντελώς σε χριστουγεννιάτικο mood.

Στον επίσημο λογαριασμό του οίκου Celia Krithiarioti στο Instagram είδαμε την Καλομοίρα να φοράει ένα κόκκινο φόρεμα της ταλαντούχας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη, και να τραγουδάει το «All I want for christmas is you».

Η Καλομοίρα, φανερά ανανεωμένη με τα κατάξανθα μαλλιά της, είναι σε χριστουγεννιάτικη διάθεση και τραγουδάει την μεγάλη επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ που ακούμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την Καλομοίρα με φόρεμα της Σήλιας Κριθαριώτη στο Bovary.gr