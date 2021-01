Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε το πιο ιδιαίτερο και μοδάτο μανικιούρ της σεζόν -Με παιχνιδιάρικη διάθεση [εικόνες]

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει την εκπομπή της «Pop up» στον Alpha.

Αφού άλλαξε χρονιά με τον αγαπημένο της Snik, επέστρεψε στο πλατό για να καλωσορίσει και επαγγελματικά το 2021. Χθες εμφανίστηκε ανανεωμένη και πολύ λαμπερή και μάλιστα με ένα μανικιούρ που ζηλέψαμε.

Συγκεκριμένα, το πανέμορφο μοντέλο και παρουσιάστρια από την Πάτρα ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram από το look of the day της. Την παράσταση έκλεψε το nail art που επέλεξε να κάνει τα νύχια της, που μάλιστα είναι μεγάλη τάση. Το εντυπωσιακό σχέδιο δίνει κάτι παραπάνω στην εμφάνιση και είναι ιδανικό αν θέλεις να τονίσεις και το πιο απλό ρούχο. Είναι παιχνιδιάρικο και θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Δείτε το εντυπωσιακό μανικιούρ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο Bovary.gr