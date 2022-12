Η Χάιντι Κλουμ με ημιδιάφανο ασημί φόρεμα, με τεράστιο σκίσιμο στο πόδι -Σέξι και αιθέρια στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

Η Χάιντι Κλουμ τράβηξε για άλλη μία φορά τα βλέμματα πάνω της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του νέου sequel της ταινίας Avatar: The Way of Water στο Λος Άντζελες.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, το διάσημο μοντέλο έκλεψε τις εντυπώσεις με την λαμπερή εμφάνισή της, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως είναι η βασίλισσα των themed εμφανίσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια φόρεσε ένα αιθέριο μεταλλικό ασημί φόρεμα του οίκου Lever Couture, το οποίο, όπως αποκάλυψε το brand μέσω του Instagram, σκόπευε να δημιουργήσει μία "υδάτινη αίσθηση και λάμψη" -προκειμένου να ταιριάζει με το θέμα της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ στο Bovary.gr