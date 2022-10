Η φούστα που επιστρέφει στη μόδα διχάζει -Κάποιοι τη λένε κακόγουστη και κιτς, άλλοι στιλάτη - iefimerida.gr

Ναι, είναι ασφαλές να πούμε ότι το denim είναι παντού τη φετινή σεζόν.

Εκτός από τα κλασικά τζιν, το denim ντύνει φέτος φούστες, φορέματα, τσάντες αλλά και μπότες!

Τα total denim looks έχουν ήδη μπει στο παιχνίδι από την άνοιξη, αλλά το κομμάτι που κλέβει τώρα την καρδιά των γυναικών της μόδας δεν είναι άλλο από την τζιν φούστα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την είδαμε στις πασαρέλες οίκων όπως οι Altuzarra και Ganni για την ερχόμενη άνοιξη, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι ήρθε για να μείνει.

Αν και οι μίνι φούστες έχουν επιστρέψει επίσης δυναμικά στη μόδα, η denim φούστα φοριέται τώρα σε μίντι μήκος.

Οι γυναίκες της μόδας τη συνδυάζουν με καουμπόικες μπότες και κορσέδες ή going out tops για ένα total Y2K look ή εναλλακτικά με κομψά basics που εξισορροπούν τον χαρακτήρα του ντυσίματος.

Δείτε τη φούστα που επιστρέφει στη μόδα στο Bovary.gr.