Η νέα επίδειξη των Dolce & Gabbana έχει «άρωμα» αρχαίας Ελλάδας [εικόνες&βίντεο]

View this post on Instagram

Backstage looks from the Dolce&Gabbana Alta Moda Fashion Show at the Temple of Concordia at the Valley of the Temples, July 2019. Special thanks to Regione Siciliana - Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento and Comune di Agrigento. #DGAltaModa #DGFattoAMano #MadeInItaly #Agrigento #DGLovesSicily #DolceGabbana