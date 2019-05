Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα βραβεία GLAAD -Φόρεσε την τάση της σεζόν [εικόνες]

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν άκρως εντυπωσιακή στα βραβεία GLAAD που έγιναν στο Μανχάταν και το εκπληκτικό φόρεμα του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα fashion icon της εποχής μας δικαιωματικά καθώς γνωρίζει πολύ καλά όχι μόνο πως να ντύνεται σωστά σε κάθε περίσταση, αλλά και να κλέβει την παράσταση με κάθε εμφάνισή της.

Η 54χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ένα ιδιαίτερο φόρεμα με puffed μανίκια που είναι η τάση φέτος στα φορέματα.

Η ηθοποιός, που όλοι αγαπήσαμε μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Sex and the City», θέλησε επίσης να τονίσει το βλέμμα της χρησιμοποιώντας μπλε σκιά με μαύρο μολύβι που έδινε ένα smokey look στα μάτια της.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έλαμπε με την εκπληκτική δημιουργία του Elie Saab στο κόκκινο χαλί των βραβείων.

