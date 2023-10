Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορά τα πιο στιλάτα παλτό της σεζόν -Τρία διαφορετικά looks που το αποδεικνύουν [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορά ήδη τα πιο στιλάτα παλτό του χειμώνα και οι εμφανίσεις της το αποδεικνύουν.

Η ίδια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα it girls των περιοδικών μόδας, με τα looks της να λαμβάνουν σχεδόν πάντα θετικά σχόλια. Αν και επιλέγει συχνά κομμάτια με σέξι χαρακτήρα, που τονίζουν το σώμα της, στις off duty εμφανίσεις της προτιμά συνήθως oversized fits και άνετα sneakers.

Οι τελευταίες streetstyle εμφανίσεις της Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπου περπατά χαλαρή στη Νέα Υόρκη είναι επί της ουσίας ένα catwalk στιλάτων παλτό. Τρία διαφορετικά looks με τρία διαφορετικά παλτό θα σας δώσουν όλη την έμπνευση που χρειάζεστε για τις εμφανίσεις του χειμώνα.

