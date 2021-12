Η Δέσποινα Βανδή με το σακάκι που αγαπούν οι Σκανδιναβές -Η στιλάτη εμφάνιση με γόβες [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε σε λαμπερό event στην Κηφισιά και ήταν πολύ στιλάτη ντυμένη.

Η τραγουδίστρια και κριτής του «Just the Two of Us» πόζαρε στους φωτογράφους και ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Η Δέσποινα Βανδή φόρεσε ένα λευκό pencil παντελόνι με μαύρες γόβες το οποίο συνδύασε με μαύρο διαφανές πουκάμισο και λευκό σακάκι. Το look της ολοκλήρωσε με τσάντα Bottega Veneta σε πετρόλ χρώμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα σακάκι όταν θέλουμε να προσθέσουμε λίγο λάμψη αλλά και sophisticated διάθεση σ’ ένα outfit. Μάλιστα, τα σακάκια με φαρδύ fit είναι το αγαπημένο ρούχο των Scandi girls που το συνδυάζουν με παντελόνια και τζιν.

Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινα Βανδή στο Bovary.gr