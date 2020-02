Ολίβια Γαβρίλη: Η πρώην σύζυγος του Μάνου Αντώναρου παντρεύτηκε ξανά -Το άλμπουμ του γάμου της [εικόνες]

Ενάμιση χρόνο μετά το θάνατο του Μάνου Αντώναρου με τον οποίο έχει αποκτήσει δυο παιδιά, την Αθηνά και τον Αρχέλαο, η Ολίβια Γαβρίλη παντρεύτηκε ξανά.

Η Ολίβια Γαβρίλη, η οποία είναι γνωστή blogger για μητέρες, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Σταύρο Λασκαρίδη στην Αρναία, σ’ έναν από τους πιο όμορφους ορεινούς οικισμούς της Χαλκιδικής. Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της στο σάιτ της, eimaimama.gr, για να μοιραστεί την σπουδαία μέρα με τους αναγνώστες της. Η Ολίβια Γαβρίλη, μητέρα δύο παιδιών, έλαμπε από ευτυχία στο πλευρό του αγαπημένου της, o οποίος είναι κτηνίατρος στο επάγγελμα.

«Proud to be your wife! Να σας συστήσω τον Σταύρο μου, τον πιο υπέροχο και ξεχωριστό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ. Τιμή μου να είμαι πια σύζυγός του και να είμαστε πια και «επίσημα» οικογένεια», έγραψε η blogger Ολίβια Γαβρίλη στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram.

