Η Βίκυ Κουλιανού με σούπερ μίνι φόρεμα και φλατ μποτάκια -Το look που τονίζει τα ατελείωτα πόδια της [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Βίκυ Κουλιανού γνωρίζει τα μυστικά του μόντελινγκ και ξέρει να ποζάρει στον φακό.

Ένα από τα πιο διάσημα supermodels της Ελλάδας, έχει διανύσει χιλιόμετρα στη πασαρέλα διαγράφοντας μια σημαντική πορεία στο χώρο της μόδας. Μάλιστα, παραμένει γοητευτική και εντυπωσιακή μέχρι σήμερα.

Η Βίκυ Κουλιανού συμμετέχει στο μουσικό τηλεοπτικό show Just the 2 of Us και αναρτά τα εντυπωσιακά looks που φορά. Σε πρόσφατη φωτογραφία, η Βίκυ Κουλιανού ποζάρει με ένα σούπερ μίνι μαύρο φόρεμα με παγιέτες και ασορτί σακάκι σε magenta απόχρωση. Ολοκλήρωσε το look με διχτυωτό καλσόν και φλατ μποτάκια, δίνοντας μια πιο ροκ πινελιά στο glamorous look αλλά και αποκαλύπτοντας τα ατελείωτα πόδια της.

