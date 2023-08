Η Βάσω Λασκαράκη με ολόσωμη φόρμα και sneakers στη Φλωρεντία -Το τέλειο look για τον μεταβατικό καιρό [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Βάσω Λασκαράκη αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Τοσκάνη και δημοσιεύει στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Η Βάσω Λασκαράκη εντυπωσιάζει συχνά τους διαδικτυακούς της φίλους με τα outfits της και την ιδιαίτερη αίσθηση του στιλ που διέπει κάθε της εμφάνιση.

Το ζευγάρι βρέθηκε στη Φλωρεντία και απόλαυσε την ιταλική πόλη by day και by night, «ποστάροντας» τα looks που επέλεξε για τις εμφανίσεις της.

Μεταξύ άλλων, η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε να φορέσει μια ολόσωμη φόρμα με wide-leg παντελόνι, σε μια διακριτική γήινη απόχρωση η οποία ταιριάζει με όλα, και τη συνδύασε με ένα λευκό tank top και λευκά sneakers.

