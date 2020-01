Grammy 2020: Η Αριάνα Γκράντε έκανε την πιο... grande εμφάνιση στο κόκκινο χαλί -Με τεράστια τούλινη τουαλέτα [εικόνες]

Τα μουσικά βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν χθες στο Staples Center του Λος Άντζελες με μεγάλη επιτυχία και λάμψη.

Την απονομή επισκίασε η είδηση του τραγικού θανάτου του θρύλου του NBA, Κόμπι Μπράιαντ. Η τελετή, που έλαβε χώρα στην έδρα των L.A. Lakers, ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στον μπασκετμπολίστα και την 13χρονη κόρη του με την Αλίσια Κις να τραγουδά και να συγκινεί.

Ωστόσο, the show must go on…Όσον αφορά, στο κόκκινο χαλί, που πάντα τραβά την προσοχή σε τέτοιες βραδιές, το γκλαμ αλλά και το κιτς στοιχείο ήταν αυτό που επικράτησε. Στις πιο εντυπωσιακές και καλοντυμένες της βραδιάς ανήκει η Αριάνα Γκράντε. Η 26χρονη τραγουδίστρια έκανε πραγματικά μια… grande εμφάνιση με τεράστια τουαλέτα, τραβώντας όλα τα φώτα πάνω της!

