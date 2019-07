Η Αντζελίνα Τζολί σαν Παριζιάνα -Με σικ, καλοκαιρινό φόρεμα, πιο όμορφη από ποτέ [εικόνες]

Η Αντζελίνα Τζολί έκανε μια υπέροχη εμφάνιση στο Παρίσι και ήταν πιο σικ και όμορφη από ποτέ.

Η Αντζελίνα Τζολί είναι πολύ περισσότερα από μια ηθοποιός.

Είναι ακτιβίστρια, Πρέσβειρα καλής Θελήσεως και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των αδυνάτων.

Ακόμη, είναι μια πολύ κομψή γυναίκα που ξέρει από στιλ και μόδα στα 44 της χρόνια.

Η ίδια έκανε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του νέου θρίλερ «Those Who Wish Me Dead».

Εθεάθη να βγαίνει στο Παρίσι για δείπνο με την γνωστή Γαλλίδα ηθοποιό Ζακλίν Μπισέ.

Η Αντζελίνα Τζολί ήταν σαν Παριζιάνα στα λευκά επιλέγοντας ένα αέρινο, καλοκαιρινό φόρεμα, που τράβηξε όλα τα βλέμματα και τα φλας.

Δείτε την σικ εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί στο Παρίσι με υπέροχο φόρεμα στο Bovary.gr