Η Αμάλ Κλούνεϊ με ολόχρυσο φόρεμα Versace γεμάτο πετράδια στο κόκκινο χαλί -Πιο glamorous δεν πάει [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Τζωρτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Πέμπτης και όλοι έκαναν λόγο για το «χρυσό» ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Η Αμάλ Κλόυνεϊ έκανε μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, με όλα τα media διεθνώς να υποκλίνονται στην ασυναγώνιστη αισθητικής της -η οποία ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και αυτή μιας άλλης εποχής. Αυτή τη φορά η γοητευτική δικηγόρος επέλεξε ένα ολόχρυσο φόρεμα Atelier Versace, το οποίο την έκανε να θυμίζει στάρλετ των ‘20s. Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με κόρσια από πετράδια, που χάριζαν κίνηση και απίστευτο γκλάμουρ στο σύνολο. Δίπλα της, ο σύζυγός της ήταν επίσης πολύ κομψός, με μαύρο κοστούμια κι παπιγιόν.

Η Αμάλ Κλούνει ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι ασημένια πέδιλα και ένα ολόχρυσο clutch -ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι, παρά την υπερβολή, το look δεν δείχνει καθόλου κιτς, αλλά πολυτελές και chic. Όσον αφορά στο beauty look της, έμεινε πιστή στα ‘20s, επιλέγοντας ένα κυματιστό look εμπνευσμένο από την εποχή και κατακόκκινο κραγιόν.

