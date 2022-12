Πασίγνωστα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που απαγορεύτηκαν -Σκανδάλισαν και θεωρήθηκαν βλάσφημα - iefimerida.gr

Oλοι αγαπούν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το Last Christmas και το All I Want for Christmas is You, ωστόσο ορισμένα διάσημα τραγούδια δεν ήταν πάντοτε τόσο δημοφιλή.

Για την ακρίβεια, συγκεκριμένα τραγούδια είχαν διχάσει τόσο πολύ το κοινό που κατά καιρούς λογοκρίθηκαν και η κυκλοφορία τους απαγορεύτηκε.

Το 1952, ένας φακιδωτός 13χρονος ονόματι Jimmy Boyd παρουσίασε στον κόσμο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «I Saw Mommy Kissing Santa Claus».

Παρόλο που οι ακροατές υποτίθεται ότι αντιλαμβάνονταν αυτό που δεν αντιλαμβάνεται ο νεαρός ερμηνευτής του τραγουδιού -ότι δηλαδή η μαμά φιλάει στην πραγματικότητα τον μπαμπά με τη στολή του Αϊ-Βασίλη- πολλοί εξακολουθούσαν να σκανδαλίζονται από το γεγονός πως ένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι αναφέρεται σε ένα ερωτικό φιλί.

