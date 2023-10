Διάσημος σχεδιαστής μόδας παντρεύτηκε τον αγαπημένο του με εξώπλατο και μποτάκια -Το στιλάτο νυφικό look - iefimerida.gr

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Nina Ricci, ο σχεδιαστής Harris Reed, παντρεύτηκε τον αγαπημένο του και οι φωτογραφίες του γάμου του κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο παλιό δημαρχείο του Τσέλσι, ενώ σχεδιάζουν κι ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι στην Ιταλία για τον επόμενο Ιούνιο.

Και μπορεί ο Harris Reed να είναι γνωστός για το extravagant στιλ του και την over-the-top αισθητική που κυριαρχούν στις συλλογές της Nina Ricci αλλά και του προσωπικού του brand, για τη σημαντική αυτή μέρα, ωστόσο, επέλεξε ένα πιο λιτό wedding look. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα λευκό μεταξωτό τοπ με έξω την πλάτη και ασορτί παντελόνι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ημέρα της τελετής, το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, υπό τους ήχους του «Mystery of Love» του Sufjan Stevens, από το soundtrack του «Call Me By Your Name», με την παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων.

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο του Harris Reed στο Bovary.gr.