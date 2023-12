H Χάιντι Κλουμ δείχνει το άστραφτερό σουτιέν της -Ο σέξι χριστουγεννιάτικος χορός μέσα στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Η Χάιντι Κλουμ είναι πολύ σέξι και δεν διστάζει να το δείχνει.

Το 50χρονο μοντέλο επέλεξε ένα αποκαλυπτικό ντύσιμο αυτά τα Χριστούγεννα, φορώντας ένα σατέν μπορντό κόκκινο πουκάμισο με κουμπιά που άφησε ξεκούμπωτο για να αναδείξει το μαύρο αστραφτερό σουτιέν της, το οποίο συνδύασε με μια μίντι φούστα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η κριτής του America's Got Talent έδειξε ένα κοντινό πλάνο της εμφάνισής της σε μια ανάρτηση στο Instagram. Καθώς χορεύει και ακούγεται το «All I Want for Christmas Is Yoυ» της Mariah Carey, η Κλουμ φαίνεται να οδηγεί ένα κάμπριο αυτοκίνητο, ενώ βιντεοσκοπεί τον εαυτό της να χορεύει και να παίζει με τα μαλλιά της.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της αναιδής ανάρτησης: «🥳❤️🎄».

Δείτε στο Bovary.gr τον χορό της Χάιντι Κλουμ