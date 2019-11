Ρομαντικό και chic: Το vintage στιλ κοσμημάτων που αναμένεται να γίνει τάση το 2020

Από χρυσές ογκώδεις αλυσίδες μέχρι περίτεχνα σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους - η κυρίαρχη τάση στα κοσμήματα της σεζόν ήταν αναμφισβήτητα ο μαξιμαλισμός.

Η more is more φιλοσοφία ενισχύεται και από την επιστροφή των 80s, με τονισμένους ώμους και γυαλιστερά υφάσματα -πούλιες, στρας και φτερά καταλαμβάνουν το βραδινό ντύσιμο, ενώ το κεφάλι στολίζεται με εντυπωσιακές στέκες.

Ωστόσο, ένα vintage, ρομαντικό στιλ κοσμημάτων έχει αρχίσει να αναδύεται ως τάση στο Instagram, γοητεύοντας με την κομψότητά του όλο και περισσότερες fashionistas. Είναι παραμυθένιο, καλόγουστο και δεν θυμίζει τίποτα από όσα φοράμε τώρα. Και το κυριότερο; Θα γίνει τάση μέσα στο 2020.

Δείτε τα vintage ρομαντικά κοσμήματα που θα γίνουν τάση το 2020 στο Bovary.gr