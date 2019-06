H Tζένιφερ Ανιστον με σούπερ μίνι δερμάτινο φόρεμα -Στην πρεμιέρα της ταινίας της [εικόνες]

Mε δερμάτινο μίνι φόρεμα εμφανίστηκε η Τζένιφερ Ανιστον στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix.

Φορώντας ένα δερμάτινο μίνι φόρεμα Celine, η 50χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Λος Αντζελες.

Η Τζένιφερ Ανιστον πρωταγωνιστεί μαζί με τον ηθοποιό Ανταμ Σάντλερ στην ταινία «Murder Mystery». Οι δύο ηθοποιοί συναντιούνται 8 χρόνια μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Σύζυγος για Ενοικίαση» (Just Go With It, 2011).

Η Τζένιφερ Ανιστον πόζαρε χαμογελαστή στους φωτογράφους και εντυπωσίασε με τα καλλίγραμμα πόδια της.

Μπορεί στο μυαλό μας να έχουμε το δέρμα σαν χειμωνιάτικο υλικό για τα ρούχα, όμως οι celebrities με τις εμφανίσεις τους ανατρέπουν αυτό το κατεστημένο και μας δείχνουν πως φοριέται σωστά το δερμάτινο το καλοκαίρι.

