H Μαριάννα Λάτση με τον γιο της, Πάρη Κασιδόκωστα, στο κόκκινο χαλί -Εντυπωσιακή, με total black look [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Μια μεγάλη συναυλία πραγματοποίησε χθες βράδυ η Panik Records για τα 10 χρόνια ζωής της.

H Panik Entertainment Group γιόρτασε χθες βράδυ τα 10 χρόνια μουσικής με το Panik Concert by Xiaomi. Πρόκειται για μία μεγάλη συναυλία με all star line up 30 καλλιτεχνών και συμφωνική ορχήστρα 60 μουσικών. Η Μαριάννα Λάτση φυσικά ήταν εκεί και εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί κάνοντας μια total black εμφάνιση.

Η Μαριάννα Λάτση φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί με τον γιο της, Πάρη Κασιδόκωστα και τον Γιώργο Αρσενάκο, ιδρυτές της Panic Records. Σημειώνεται ότι οικοδέσποινα της γιορτινής βραδιάς ήταν η Ελεωνόρα Μελέτη που ήταν από τις πρώτες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί που στήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

