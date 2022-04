H Mαρία Μπεκατώρου με ροζ σακάκι από τα Zara -To συνδύασε με τζιν, τέλειο για την άνοιξη [εικόνες] - iefimerida.gr

H Μαρία Μπεκατώρου φόρεσε ένα ροζ σακάκι από τα Zara και το συνδύασε με τζιν και ροζ τοπ από μέσα.

Tο σακάκι έχει γίνει το βασικό κομμάτι-κλειδί της γκαρνταρόμπας των απανταχού fashion girls και αυτό που φόρεσε η Μαρία Μπεκατώρου από τα Zara τράβηξε το ενδιαφέρον των followers της παρουσιάστριας στο Instagram γιατί είναι ιδανικό για την άνοιξη.

H παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού «The Chase» δημοσίευσε το look της στο προφίλ της στο Instagram, όπως κάνει κάθε φορά. To ροζ σακάκι από τα Zara που φόρεσε η Μαρία Μπεκατώρου κοστίζει 49.95 ευρώ και είναι στο must χρώμα της άνοιξης που πάει τέλεια με τζιν.

