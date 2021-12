H Ελένη Φουρέιρα φόρεσε το πιο σικάτο παντελόνι από τα H&M που έγινε αμέσως sold out -Τέλειο για glam εμφάνιση [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Ελένη Φουρέιρα έκανε ένα total look από τα H&M στο προφίλ της στο Instagram.

H συλλογή «Innovation Circular Design Story» της H&M έχει κυκλοφορήσει και η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε ένα στιλάτο look από τα νέα κολεξιόν της γνωστής εταιρίας. Η τραγουδίστρια έκανε ένα ανδρόγυνο look και φόρεσε ένα κρεμ κοστούμι της H&M, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out.

H Ελένη Φουρέιρα φωτογραφήθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ομόνοια και δημοσίευσε τις φωτογραφίες της στο προφίλ της στο Instagram. Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα σικάτο φαρδύ παντελόνι, το οποίο συνδύασε με σακάκι που έχει ανοίγματα στη μέση. Και τα δύο κομμάτια μέσα σε λίγες ώρες έγιναν sold out.

Δείτε το look της Ελένης Φουρέιρα από τα H&M στο Bovary.gr