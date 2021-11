H Δέσποινα Βανδή έκοψε τα μαλλιά της και δηλώνει ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα -Το σχόλιο της κόρης της, Μελίνας [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να κόψει τα μαλλιά της και αποκάλυψε το νέο της hairlook στο προφίλ της στο Intagram.

H τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram, όπου βρίσκεται στο καμαρίνι της μαζί με τον Βασίλη Μπουλούμπαση, έναν από τους πιο κορυφαίους hairstylist των celebrities. Η Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να κόψει τα μαλλιά της πιο κοντά και το αποτέλεσμα την ενθουσίασε.

«Αγαπώ το νέο μου κούρεμα» σχολίασε η Δέσποινα Βανδή σε μια νέα της ανάρτηση στο Instagram, από τα παρασκήνια του «Just the Two of us». Η κριτής του σόου δέχτηκε πολλά σχόλια για την ανανεωμένη της εμφάνιση, όπου ένα από αυτά ήταν της κόρης της. «Σου πάει τρελά», έγραψε η Μελίνα με τη Δέσποινα Βανδή να της απαντά: «Μωρό μου».

