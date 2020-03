Γυμνή η Μαίρη Συνατσάκη στο Instagram για την Ημέρα της Γυναίκας -Η εντυπωσιακή φωτό και το δυνατό μήνυμα [εικόνα]

Η Μαίρη Συνατσάκη τίμησε την Ημέρα της Γυναίκας με μια συγκλονιστική φωτογραφία κι ένα πολύ δυνατό μήνυμα.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η Μαίρη Συνατσάκη δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα πολύ δυνατό πορτρέτο, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει γυμνή, αγκαλιάζοντας τη θηλυκότητά της και τη γυναικεία φύση της.

Η διάσημη influencer Μαίρη Συνατσάκη εντυπωσίασε τους πάνω από 650 χιλιάδες followers της στο Instagram με το γυμνό πορτρέτο της, οι οποίοι κατέκλυσαν την ανάρτησή της με αμέτρητα likes, τα οποία ξεπέρασαν τις 55 χιλιάδες. Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με απόσπασμα από το βιβλίο “We Should All Be Feminists” της Chimamanda Ngozi Adichie. «Κι έτσι τα κορίτσια μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες που δεν επιτρέπεται να μιλήσουν για τις επιθυμίες τους. Μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες που σιωπούν» έγραψε μεταξύ άλλων.

Δείτε τη φωτογραφία της Μαίρης Συνατσάκη στο Bovary.gr.