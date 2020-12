Γκόλντι Χον και Κερτ Ράσελ εξηγούν γιατί δεν παντρεύτηκαν ποτέ -Το μυστικό της 37χρονης σχέσης τους [εικόνες]

Μαζί στη ζωή εδώ και 37 χρόνια, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ έγιναν ζευγάρι το 1984, στα γυρίσματα της ταινίας «Swing Shift» και δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Πίσω από το love story τους κρύβεται ένα μυστικό επιτυχίας για την μακροχρόνια σχέση τους. H 75χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ εξήγησε τον λόγο που έχει αποφασίσει να μην παντρευτεί τον 69χρονο σύντροφό της Κερτ Ράσελ.

Διάσημοι ηθοποιοί και ένα από τα πιο δημοφιλή και μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ γνωρίστηκαν το 1966 στο πλατό του παιδικού μιούζικαλ της Disney «The One and Only, Genuine, Original Family Band». Εκείνος ήταν 15 και εκείνη 21 ετών. Συναντήθηκαν και πάλι το 1984 στα γυρίσματα της ταινίας «Swing Shift» και τότε έγιναν ζευγάρι και λίγο αργότερα έμεναν στο ίδιο σπίτι.

