Γιορτινό μακιγιάζ για γυναίκες άνω των 50 -Ελληνας μακιγιέρ αποκαλύπτει τα μυστικά του, για άψογες εμφανίσεις - iefimerida.gr

Την περίοδο των εορτών, η λάμψη, το κόκκινο κραγιόν και τα τονισμένα μάτια είναι πινελιές που ξεχωρίζουν στο makeup look.

O Μάνος Βυνιχάκης, top makeup artist, προτείνει το ιδανικό look για τις γυναίκες άνω των 50. Σε ένα αναλυτικό YouTube video δείχνει step by step όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε ένα festive look, με πρωταγωνιστή φυσικά… το κόκκινο κραγιόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτο και πιο σημαντικό βήμα, η περιποίηση-ενυδάτωση της επιδερμίδας. Με μία λοσιόν και μία ενυδατική, ο Μάνος Βυνιχάκης δίνει μεγάλη προσοχή στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, γιατί, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η λάμψη είναι κάτι που πηγάζει εκ των έσω.

Διαβάστε για το ιδανικό γιορτινό μακιγιάζ για τις γυναίκες άνω των 50 στο Bovary.gr.