Διάσημη φωτογράφος μάς δείχνει πώς είναι σήμερα τα μωρά που απαθανάτισε πριν 30 χρόνια [εικόνες]

Η Aννα Γκέντες είναι μια ταλαντούχα φωτογράφος, η οποία έχει γίνει διάσημη για τις φωτογραφίες της με μωρά.

Χιλιάδες μωρά έχουν φωτογραφηθεί από την Αννα Γκέντες και η διάσημη φωτογράφος σκέφτηκε να υλοποιήσει ένα πρότζεκτ που το ονόμασε «Baby look at you now», όπου συνάντησε πολλά από τα μωρά που είχε φωτογραφίσει στα 90s. Οι συγκριτικές φωτογραφίες του τότε και του σήμερα έχουν δημοσιευτεί στο προφίλ της στο Instagram και βλέπουμε πώς είναι σήμερα οι ενήλικοι πλέον πρωταγωνιστές των φωτογραφιών της.

Μάλιστα, το πρότζεκτ της διάσημης φωτογράφου από την Αυστραλία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα καθώς η Αννα Γκέντες ζητά από όσους έχουν φωτογραφηθεί από εκείνη στην παιδική τους ηλικία να της στείλουν μήνυμα με μέιλ και να της στείλουν σημερινή φωτογραφία τους.

Δείτε πώς είναι σήμερα τα μωρά που απαθανάτισε μια φωτογράφος πριν από 30 χρόνια, στο Bovary.gr