Οι πρώτες φωτό από τη σειρά για τη θρυλική διαμάχη της Coco Chanel με τον Christian Dior -Δείτε τη Ζιλιέτ Μπινός - iefimerida.gr

Το Apple TV+ παρουσίασε τις πρώτες εικόνες από το The New Look, τη νέα δραματικής σειρά που θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο και μεταφέρει τη θρυλική διαμάχη δύο εμβληματικών Γάλλων σχεδιαστών, της Coco Chanel και του Christian Dior.

Στην ιστορική δραματική σειρά 10 επεισοδίων του Todd A. Kessler πρωταγωνιστούν ο Ben Mendelsohn ως Christian Dior, η Juliette Binoche ως Coco Chanel και η πρωταγωνίστρια του Game Of Thrones Maisie Williams ως ηρωίδα της γαλλικής αντίστασης Catherine Dior.

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και γυρισμένη αποκλειστικά στο Παρίσι, η σειρά επικεντρώνεται στους σχεδιαστές μόδας Christian Dior, Coco Chanel καθώς περιηγούνται στη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εγκαινιάζουν τη σύγχρονη μόδα.

Δείτε στο Bovary.gr τις πρώτες φωτογραφίες από τη σειρά