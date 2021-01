Η Ευγενία Νιάρχου ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι στην Κόστα Ρίκα -Αέρινη και καλοκαιρινή [εικόνα]

Η Ευγενία Νιάρχου δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτό με μπικίνι, βάζοντας τους followers της σε καλοκαιρινό mood.

Η Ευγενία Νιάρχου είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, δημοσιεύοντας στο προφίλ της φωτογραφίες από τη προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Αν κρίνουμε από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, η «χρυσή» κληρονόμος βρίσκεται στην Κόστα Ρίκα.

Η ίδια πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε σε άκρως καλοκαιρινό mood, να ποζάρει με animal print μπικίνι και αέρινο παρεό. Το summer look συμπληρώνουν το απαραίτητο καπέλο και στιλάτα γυαλιά ηλίου, αλλά και κομψά πέδιλα. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων ποζάρει με φόντο τη θάλασσα και την πλούσια βλάστηση. Η φωτογραφία συγκέντρωσε πολλά like και σχόλια από τους πιστούς ακολούθους της, που λάτρεψαν το look.

