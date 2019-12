Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Ευγενίας Δημητροπούλου σε «Τζίλντα» -Ολόιδια με την πρωταγωνίστρια του φιλμ νουάρ [βίντεο]

H Ευγενία Δημητροπούλου αφέθηκε στα χέρια του ταλαντούχου make up artist Αχιλλέα Χαρίτου και το αποτέλεσμα του μακιγιάζ ανέβηκε σε βίντεο στο Instagram.

H ηθοποιός δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση του Αχιλλέα Χαρίτου να την βάψει και της έκανε το απόλυτο make up look με αέρα Χολιγουντιανού glam. Η μεταμόρφωσή της σε «Τζίλντα» αξίζει την προσοχή σου. H Ευγενία Δημητροπούλου μεταμορφώνεται σε μία από τις διασημότερες femme fatale γυναίκες στην ιστορία του κινηματογράφου, την Ρίτα Χέιγουορθ, και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

O γνωστός make up artist Αχιλλέας Χαρίτος ανέβασε το βίντεο τoυ make up look της Ευγενίας Δημητροπούλου στο προφίλ του στο instagram. Οι γιορτές θέλουν εντυπωσιακές εμφανίσεις γεμάτες λάμψη και θηλυκότητα. Για να έχεις το glamorous στιλ μιας σταρ του Χόλιγουντ, πάρε μαθήματα από το make up tutorial του Αχιλλέα Χαρίτου.

Δείτε το βίντεο της Ευγενίας Δημητροπούλου στο Bovary.gr