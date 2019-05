Σε αυτή την έκθεση με εμβληματικές δημιουργίες του Dior, περπατούν στην πασαρέλα οι θεατές [εικόνες]

Μετά το ντεμπούτο της στο Denver Art Museum τον Δεκέμβριο του 2018, η έκθεση «Dior: From Paris to the World» μετακομίζει στο Dallas Museum of Art.

Η έκθεση για τον Dior σχεδιάστηκε για μια ακόμη φορά από το στούντιο OMA, και 30 καινούργιες δημιουργίες του θα επιδειχθούν για πρώτη φορά.



Στην έκθεση ιχνηλατείται η ιστορία του γαλλικού οίκου μόδας Dior καθώς και οι επιρροές και εμπνεύσεις του, μέσω μια επιλογής με σχεδόν 200 δημιουργίες υψηλής μόδας και αξεσουάρ, φωτογραφιών, αρχικών σχεδίων, βίντεο επιδείξεων και άλλου αρχειακού υλικού. Η έκθεση φιλοξενείται στον θόλο και τις αίθουσες που τον περιτριγυρίζουν στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Έντουαρντ Λάραμπι Μπαρνς.

30 καινούργιες δημιουργίες του Dior θα επιδειχθούν για πρώτη φορά

Οι επισκέπτες βαδίζουν στην πασαρέλα του Diοr

Το OMA μεταμόρφωσε τον χώρο σε μια απέραντη «πασαρέλα». Το σκηνικό εμπνέεται από το show του Christian Dior το φθινόπωρο του 1999, στο Versailles l'Orangerie, όπου η επίδειξη έγινε κάτω από θολωτή οροφή. Εντούτοις, στο Ντάλας είναι οι επισκέπτες αυτοί που «βαδίζουν στην πασαρέλα» ενώ τα μανεκέν έχουν τον ρόλο του θεατή.

Η έκθεση φιλοξενείται στον θόλο και τις αίθουσες που τον περιτριγυρίζουν στο Μουσείο Τέχνης του Ντάλας

«Το σχέδιό μας για τον κεντρικό χώρο λειτουργεί ως νέος δρόμος μέσα στην περιοχή των τεχνών και είναι, ταυτόχρονα, πείραμα για τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αντιληπτή η μόδα» εξήγησε ο επικεφαλής του νεοϋορκέζικου γραφείου του OMA, Σοχέι Σιγκεμάτσου.

«Αναποδογυρίζοντας το αφήγημα της σχέσης θεατή-θεάματος, εγκαινιάζει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ αρχιτεκτονικής, μόδας και του θεατή» πρόσθεσε.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Κυριακή και ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου.