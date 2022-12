Εντυπωσίασε η Κέιτ Γουίνσλετ στο κόκκινο χαλί -Τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Avatar 2» [εικόνες] - iefimerida.gr

Είκοσι χρόνια μετά το πρώτο τους ταξίδι με τον «Τιτανικό», η Κέιτ Γουίνσλετ και ο Τζέιμς Κάμερον συνεργάζονται ξανά για τα σίκουελ του «Avatar».

H Κέιτ Γουίνσλετ περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας «Avatar: The Way of Water» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και ήταν εκθαμβωτική.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ επέλεξε μια δημιουργία του οίκου Badgley Mischka και τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο φόρεμα το είχε φορέσει ξανά η Κέιτ Γουίνσλετ το 2015 στο «Toronto Film Festival».

