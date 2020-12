Τρεις διαφορετικοί τρόποι για να φορέσεις ένα outfit με στιλ -Η σχεδιάστρια Βάσια Kωσταρά δείχνει πώς γίνεται [εικόνα]

Η Βάσια Κωσταρά είναι μια πολύ όμορφη Ελληνίδα σχεδιάστρια, η οποία λανσάρει τη δική της συλλογή ρούχων.

Ο λογαριασμός της στο Instagram είναι γεμάτος εκπληκτικές φωτογραφίες της, φορώντας ρούχα που υπογράφει η ίδια και οι 200 χιλιάδες ακόλουθοί της εμπνέονται από το στιλ της και τους μοναδικούς συνδυασμούς που κάνει για τις εμφανίσεις της. Αυτή τη φορά με μια ανάρτηση στο Instagram μάς έδειξε πώς μπορούμε να φορέσουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους ένα outfit.

Η Βάσια Κωσταρά ακολουθεί πάντα bohemian γραμμές και δημιουργεί σχέδια που κάνουν την κάθε γυναίκα να νιώθει ξεχωριστή. Με μια φωτογραφία της, παρέδωσε μαθήματα στιλ, και δημιούργησε τρία διαφορετικά σύνολα για τρεις διαφορετικές περιστάσεις: office look, casual look και sexy look.

Δείτε πώς μπορείτε να κάνετε τρία διαφορετικά σύνολα με ένα outfit στο Bovary.gr