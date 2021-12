H Ελένη Μενεγάκη με βελούδινο κόκκινο σακάκι από τα Marks and Spencer -Το ιδανικό κομμάτι για glam εμφάνιση [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Ελένη Μενεγάκη φόρεσε στην εκπομπή της ένα βελούδινο σακάκι από τα Marks and Spencer.

Το βελούδινο σακάκι είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σικάτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Το λεγόμενο velvet blazer είναι ένα ρούχο πολυτελές που αναβαθμίζει τις all day εμφανίσεις σας (από το office look μέχρι το look σε επίσημη βραδινή εμφάνιση) και αποτελεί κομμάτι-επένδυση. Η Ελένη Μενεγάκη το επέλεξε σε κόκκινο χρώμα και το συνδύασε με τζιν στην εκπομπή της.

Mπορείτε να συνδυάσετε το βελούδινο σακάκι με το τζιν παντελόνι σας ή με παντελόνι σε pencil γραμμή και γόβες. Eνας πολύ εντυπωσιακός συνδυασμός μπορεί να γίνει με φούστα και πουκάμισο ή ένα φόρεμα. Το βελούδινο σακάκι της Ελένης Μενεγάκη από τα Marks and Spencer βγαίνει και σε μαύρο χρώμα.

