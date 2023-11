Η Έλενα Παπαρίζου με σικάτο κοστούμι και ασημένιες γόβες -Ο σύζυγός της, Ανδρέας Καψάλης, την απόλαυσε επί σκηνής - iefimerida.gr

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε μια απόλυτα glam chic εμφάνιση επί σκηνής.

Η ποπ σταρ κλήθηκε να τραγουδήσει στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο εμπορικό κέντρο Gloden Hall και όπως πάντα καταχειροκροτήθηκε.

H Έλενα Παπαρίζου επέλεξε ένα oversized three piece κοστούμι με γιλέκο σε απαλό γκρι. Αν το ανοιχτό γκρι μοιάζει ακατάλληλο για βραδινή περίπτωση, το συγκεκριμένο κοστούμι είχε λαμπερές pinstripe ρίγες, που έδιναν μια διακριτική λάμψη σε όλο το look. Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου απογείωσε το ήσυχο glam look της με ασημένιες sparkly γόβες. Στο κοινό βρέθηκε και ο σύζυγός της, Ανδρέας Καψάλης, που την απόλαυσε να τραγουδά.

Δείτε την Έλενα Παπαρίζου με γκρι glam chic κοστούμι στο Bovary.gr