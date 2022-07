EGOT: Η ελίτ λέσχη των ηθοποιών που κατάφεραν να κερδίσουν Emmy, Grammy, Oscar και Tony - iefimerida.gr

Στη λέσχη των καλλιτεχνών EGOT βρίσκονται όσοι έχουν κερδίσει τέσσερα από τα σημαντικότερα βραβεία του τομέα της ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ.

Η λέξη «ΕGOT», που στον χώρο της τέχνης θεωρείται ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς πρόκειται για το ακρωνύμιο των μεγάλων βραβείων Emmy, Grammy, Oscar και Tony και αποδίδεται σε όσους καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να κερδίσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και τα τέσσερα.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν είναι η ηθοποιός που έγινε EGOT μετά από τον θάνατό της, αφού δύο από τα βραβεία, το Grammy για το άλμπουμ «Audrey Hepburn’s Enchanted Tales» και το Emmy για το «Ιnformational Gardens of the World with Audrey Hepburn» τής απονεμήθηκαν αφού η ίδια πλέον δεν ήταν στη ζωή. Εκείνη πρόλαβε να χαρεί το 1953 το Oscar της για την ταινία «Roman Holiday» και το βραβείο Tony για την «Ondine» έναν χρόνο αργότερα.

