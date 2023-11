Δούκισσα Νομικού: Πώς έκανε ένα υπερβολικό look να δείχνει στιλάτο με μια κίνηση ματ -Η εντυπωσιακή εμφάνιση - iefimerida.gr

Πρόσφατα, η Δούκισσα Νομικού βρέθηκε στο Λονδίνο για το λανσάρισμα της συλλογής Celia Kritharioti Limited Edition, με αφορμή την αποκλειστική συνεργασία του ιστορικού οίκου με το πολυκατάστημα Harrod’s στο Λονδίνο.

Το διάσημο μοντέλο και σχεδιάστρια κοσμημάτων επέλεξε για την περίσταση ένα πολύ funky look δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη. Η Δούκισσα Νομικού φόρεσε ένα sparkly και πολύ ιδιαίτερο μακρυμάνικο φόρεμα, διακοσμημένο με πετράδια, με πολύχρωμες ρίγες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, το οποίο μάλιστα συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνες high knee μπότες!

Ένα disco queen look, το οποίο αποπνέει το στιλ μιας άλλης εποχής, σίγουρα 60s, όπου τα μίνι γνώρισαν ένδοξες εποχές. Βέβαια, ένα τέτοιο look θέλει προσοχή, καθώς μπορεί εύκολα κανείς να πέσει στην παγίδα της υπερβολής και το αποτέλεσμα να θεωρηθεί too much -ίσως και κιτς. Βέβαια, η Δούκισσα Νομικού έκανε την κίνηση ματ που «γείωσε» το flashy ντύσιμο και κράτησε έτσι την απαραίτητη ισορροπία.

