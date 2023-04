Do Revenge: Η μαύρη κωμωδία μυστηρίου του Neftlix που αξίζει να δείτε -Έξυπνη, πολύχρωμη και απολαυστική - iefimerida.gr

Δια χειρός Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον, το Do Revenge του Netflix είναι ένας φόρος τιμής στην ιστορία του εφηβικού genre.

To High School Drama αποτελεί πυλώνα του αμερικάνικου κινηματογράφου: Καθιερωμένο τη δεκαετία του '70 με ταινίες όπως τα «Class of '44» και «American Graffiti» και τελειοποιημένο τη δεκαετία του '80 με τα «Breakfast Club» και «Fast Times at Ridgemont High», το ανάλαφρο αυτό genre έχει μία συγκεκριμένη δομή: Ενώ το πλήρωμα ενός τυπικού αμερικάνικου σχολείου ασχολείται με κουτσομπολιά και μικροπρέπειες, οι θεατές απολαμβάνουν ένα σύντομο ταξίδι σε πιο ανέμελες εποχές, και στην πορεία γίνονται μάρτυρες της ενηλικίωσης των πρωταγωνιστών μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την άφιξη της δεκαετίας του '90 ωστόσο, το genre υπέστη μια απότομη αλλαγή.

Διαβάστε την πλήρη κριτική για το Do Revenge του Netflix στο Bovary.gr