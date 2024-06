Η Δέσποινα Βανδή με το σορτς που κάνει θραύση αυτό το καλοκαίρι -Πώς το συνδύασε για να δείχνει σικάτο - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή έκανε μια στιλάτη εμφάνιση με wide-leg σορτς και μάς έδειξε πώς μπορούμε να το κάνουμε να δείχνει σικάτο.

Η Δέσποινα Βανδή είναι μια από τις Ελληνίδες celebrities που εμπνέει πολλές fans της με τα looks που επιλέγει είτε επί σκηνής είτε στο πλατό του Just the 2 of us είτε στις street style εμφανίσεις της.

Πρόσφατα, η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη συνέντευξή τύπου με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της με τους Kings και επέλεξε για την περίσταση ένα κομμάτι που φέτος το επιλέγουν οι πιο στιλάτες fashionistas.

Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή φόρεσε ένα cargo wide-leg σορτς σε pinstripe μοτίβο -το οποίο συνεχίζει να αποτελεί τάση και για το καλοκαίρι- και σε navy blue απόχρωση, το οποίο είναι άνετο και πρακτικό, ενώ παράλληλα δείχνει και κομψό.

